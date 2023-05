Inval Oekraïne - L'Ukraine a besoin de 48 F-16 pour mettre fin à l'agression russe

Les forces ukrainiennes évoquaient jusqu'à présent le chiffre de plusieurs dizaines d'appareils sans plus de précisions. L'Ukraine place beaucoup d'espoir dans les chasseurs-bombardiers F-16. L'avion de fabrication américaine renforcera non seulement les défenses du pays, a déclaré Kiev, mais enverra également un signal fort à la Russie que l'agression échouera, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie estime, quant à elle, que les avions deviendront une cible pour les forces russes et qu'ils ne seront pas décisifs dans le cours de la guerre. Le président américain Joe Biden a ouvert la semaine dernière la voie à la livraison de F-16 à l'Ukraine. L'officier le plus haut gradé de l'armée américaine, le général Mark Milley, a toutefois averti jeudi que les F-16 n'étaient pas une "arme magique". Les Pays-Bas et le Danemark ont annoncé leur volonté de contribuer à la formation des pilotes ukrainiens de même que la Belgique. (Belga)