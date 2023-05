Invasion de l'Ukraine - Le Japon menace aussi la Russie de sanctions supplémentaires

Les sanctions découlent du sommet du G7 de la semaine passée, au cours duquel les dirigeants qui y ont participé ont promis davantage d'aide à l'Ukraine et d'autres sanctions envers la Russie. Les Japonais ne pourront plus entreprendre des travaux de construction ou d'ingénierie pour la Russe, une mesure que le ministère du Commerce nippon va détailler ultérieurement. Lors de son annonce, M. Matsuno a ausi condamné le déplacement d'armement nucléaire de la Russie vers le Bélarus. "En tant que seul pays qui a été attaqué par des armes nucléaires lors d'un conflit, le Japn n'acceptera jamais les menaces nucléaires de la part de la Russie, et encore moins leur utilisation", selon le chef de cabinet. (Belga)