Jupiler Pro League - Karel Geraerts avant le déplacement à l'Antwerp: "Nous sommes concentrés sur nous-mêmes"

En cas de victoire au Bosuil dimanche, l'Union prendra la tête du championnat avant la dernière journée. L'Antwerp sera lui champion s'il dispose des Bruxellois dimanche. "Tout le monde sait que nous ne pouvons pas perdre. Le meilleur scénario serait évidemment de gagner et un match nul reporterait tout d'une semaine. Je n'ai pas expliqué tous les scénarios aux joueurs, ils les connaissent." Avant ce duel, Geraerts a insisté sur l'aspect mental. "Nous avons eu une discussion avec les joueurs. Le match va surtout se jouer dans la tête. J'ai parlé au groupe de situations similaires que j'avais connues en tant que joueur. J'essaye de préparer mes joueurs de toutes les manières possibles. Nous nous préparons en toute sérénité et avons notre sort en main." Pour ce qu'il décrit comme "le match le plus important de sa carrière et celle de ses joueurs", Geraerts sera peut-être privé de son capitaine Teddy Teuma, blessé aux adducteurs. "Teddy s'est entraîné individuellement aujourd'hui (vendredi, ndlr). Nous regardons ensemble comment la situation évolue. Il prendra la décision lui-même d'un commun accord avec le médecin." Si l'entraîneur saint-gillois s'est dit "très content" de la prestation d'Oussama El Azzouzi, qui avait remplacé Teuma au pied-levé à Genk, il ne sous-estime pas une éventuelle absence du Maltais. "Il est très important pour l'équipe et le groupe. Il stimule le groupe et aime ce genre de matches. Mais j'ai un groupe solide, tout le monde est prêt, même si Teddy ne peut pas jouer", a conclu Geraerts. (Belga)