Jupiler Pro League - Van Bommel évoque le match crucial contre l'Union: "C'est comme une finale de Coupe"

"Nous nous sommes bien préparés cette semaine, comme toujours", a déclaré Mark van Bommel, le coach anversois. "J'ai le trac avant chaque match et ce sera également le cas dimanche. Les joueurs aussi, mais ce n'est pas négatif. Il faut toujours faire la même chose. Bien sûr, le match de dimanche est très important. Je le reconnais. C'est un peu comme la finale de la Coupe. Partout où je vais, on m'en parle. On sent le soutien des gens. Tout le monde a été très positif à notre égard tout au long de la saison. C'est vraiment agréable. Le mot 'titre' a-t-il déjà été lâché? On en parle déjà dans le groupe, mais surtout en dehors du club." Dimanche, dans un Bosuil complet, on s'attend à une chaude ambiance avec des supporters venant de partout et de loin. Sur le marché noir, les tickets circulent à des prix exorbitants. "Bien sûr, tout le monde est impatient de se retrouver dimanche au Bosuil, mais cela a été le cas toute l'année. Nous avons un public fantastique. Cela ne nous rendra certainement pas plus nerveux. Au contraire, c'est un stimulant". Samedi matin, les supporters seront les bienvenus dans la Tribune 3 du Bosuil pour transmettre leurs derniers encouragements. Avant la finale de la Coupe, l'Antwerp avait déjà organisé ce rendez-vous. Vu l'issue favorable, l'initiative a été reconduite pour le dimanche. L'entraînement de samedi se déroulera toutefois à huis clos. (Belga)