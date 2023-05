L'accueillante scolaire Divine N'Sunda a quitté le centre fermé de Holsbeek

De nombreux enfants, parents et enseignants de la Petite école de Gentinnes ont chaleureusement accueilli la ressortissante congolaise. "La rencontre a été empreinte d'une vive émotion. Divine a serré chaque enfant dans ses bras. Elle a expliqué son séjour très éprouvant en centre fermé, entourée de nombreuses personnes dans l'angoisse permanente, refusant parfois de s'alimenter", a confié Dimitri Crickillon, directeur de l'établissement scolaire chastrois, vendredi à l'agence Belga. Au terme de ces retrouvailles à l'école chastroise, la jeune femme s'est rendue dans une communauté religieuse pour y passer quelques jours de repos. "Elle souhaite retravailler avec nous dès que possible, et tel est aussi notre vœu le plus cher. Mais avec ce qu'elle vient de vivre, Divine aura peut-être à affronter le contre-coup. Nous lui laisserons donc le temps de se remettre avant d'envisager la suite", conclut Dimitri Crickillon. Originaire de République démocratique du Congo (RDC), Divine N'Sunda était incarcérée depuis 110 jours au centre fermé de Holsbeek, en Brabant flamand. Après deux demandes de régularisation refusées par l'Office des étrangers, elle avait été placée dans le centre fermé en janvier dernier, dans l'attente d'une potentielle expulsion. Vendredi, une décision du Conseil du contentieux des étrangers l'a finalement autorisée à sortir, considérant son enfermement comme illégal. "Le juge a motivé sa décision en faisant référence à son implication dans la communauté religieuse de son village ainsi que son travail d'accueillante", a déclaré son avocate à l'agence Belga. (Belga)