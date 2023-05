Le délai pour l'utilisation de gamètes et d'embryons par un parent survivant passe à 5 ans

Un consensus s'est fait jour au sein du gouvernement à la suite du témoignage de la blogueuse flamande "Madam Bakster" (Laura Verhulst). Avant la mort de son conjoint, le couple avait congelé ses spermatozoïdes. Laura Verhulst a alors été contrainte de décider rapidement si elle souhaitait malgré tout poursuivre le projet parental. Une période d'attente de six mois étant incluse dans le délai, la période réelle pour pouvoir tomber enceinte n'était que d'un an et demi. Le gouvernement a dès lors décidé de prolonger le délai pour ces situations très exceptionnelles, lorsque le partenaire survivant souhaite poursuivre le traitement après le décès du partenaire. (Belga)