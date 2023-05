Le gouvernement adopte le service d'utilité collective, qui débutera à la Défense

L'intention est de démarrer le service au sein de la Défense dès 2024, avec les 200 premières places pour les demandeurs d'emploi entre 18 et 25 ans. Les jeunes qui rejoignent le SUC recevront une indemnité mensuelle, en plus de leur allocation de chômage ou de leur revenu d'intégration, a expliqué le cabinet dans un communiqué. "Ce projet de loi permettra également à d'autres services publics de mettre en place un Service volontaire d'Utilité Collective au sein de leurs départements", ajoute le texte. Ce SUC a pour objectif d'offrir un cadre aux jeunes de 18 à 25 ans, demandeur d'emploi ou bénéficiaire du revenu d'intégration sociale. Il s'agit d'un accompagnement visant l'autonomisation des jeunes, l'émancipation et la promotion sociale. Le SUC aura un statut spécifique: les jeunes participants ne seront pas membres du personnel militaire ou civil de la Défense. Ils recevront une formation dans un cadre militaire. Les jeunes se verront proposer un programme sous la forme d'une semaine de 38 heures, dans laquelle les formations sur la citoyenneté, le travail d'équipe, la sécurité au travail et le sport sont des valeurs centrales. D'autres formations seront proposées dans le cadre du projet Reboot4You de la Défense, en collaboration avec plusieurs secteurs privés (dont la mobilité, la construction, le catering et les services RH). (Belga)