Le gouvernement wallon approuve les nouveaux contrats de gestion de la SWDE et de la SPGE

L'ambition commune de ces nouveaux contrats de gestion est de répondre aux enjeux sectoriels mais aussi climatiques, qui mettent les cycles de l'eau sous tension. Ils permettent ainsi de fixer un cadre structurant aux deux opérateurs pour remplir les défis stratégiques auxquels ils seront confrontés dans les prochaines années, a souligné la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), dans un communiqué. Concrètement, le nouveau contrat de gestion avec la SPGE, en charge de l'assainissement des eaux usées, prévoit notamment l'octroi d'un montant annuel de 15 millions d'euros en vue d'atteindre ses objectifs en matière d'épuration et de soutenir les communes dans l'achèvement et la rénovation des systèmes d'égouttage. Il est également proposé de ne plus indexer la contribution de prélèvement pour les eaux potabilisables, afin de conserver la capacité d'investissements de la SWDE (plus de 100 millions d'euros par an). Ces mesures visent aussi à limiter l'augmentation du prix de l'eau dans les prochaines années, a ajouté la ministre. "Je me réjouis que les nouveaux contrats de gestion intègrent notamment les enjeux environnementaux et d'accessibilité à l'eau pour toutes et tous, à un prix maîtrisé", a-t-elle conclu. (Belga)