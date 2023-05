Météo - Un long week-end de Pentecôte sous le signe du soleil

Ce soir, les nuages disparaîtront. Cette nuit, le ciel sera serein avant l'arrivée de nuages d'altitude vers l'aube par le nord. Du brouillard pourra se former localement en Haute Belgique. Les minima oscilleront entre 3 et 6 degrés en Ardenne et entre 6 et 10 degrés ailleurs, sous un vent faible à souvent modéré de nord-est. Ce long week-end de Pentecôte sera propice aux balades et aux barbecues avec un temps ensoleillé et des températures agréables. Samedi, les maxima varieront entre 16 degrés en bord de mer et 20 à 21 degrés dans le centre et en Lorraine belge. Le vent sera modéré de nord-est, devenant assez fort de nord à la côte l'après-midi. Dimanche, le mercure devrait varier de 15 à 17 degrés en bord de mer, de 17 à 20 degrés en Ardenne et de 20 à 23 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, à parfois assez fort en bord de mer l'après-midi, de secteur nord-est. La journée de lundi viendra compléter cette trilogie ensoleillée même si les températures devraient être légèrement en deçà de celles du week-end. (Belga)