Neuf associations demandent le remboursement des frais de logopédie pour tous les enfants

Le Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapées de grande dépendance (Gamp), à l'initiative de cette mobilisation, réclame depuis une dizaine d'années ce changement, qui pourrait concerner des centaines de familles. Les frais de logopédie ambulatoire ne sont jusqu'ici pas remboursés si l'enfant a un quotient intellectuel inférieur à 86 ou s'il est diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), assimilé à une affection psychiatrique selon la nomenclature de l'INAMI. "C'est une discrimination inacceptable", estime Cinzia Agoni, porte-parole du Gamp. "Si ces enfants ne sont pas aidés quand ils sont petits, ils développeront des surhandicaps, des handicaps supplémentaires qui les mèneront à une vie en institution, quand on trouve une place, ou exclu de la société, à la charge de leurs parents vieillissants." Frank Vandenbroucke, interpellé en mars dernier en commission Santé de la Chambre, argumente que cette différence de traitement s'explique par une nomenclature différente à l'INAMI et ajoute que des soins de logopédie sont déjà proposés dans l'enseignement spécialisé ou en centres de rééducation. Des écoles débordées et des centres trop peu nombreux et déjà complets, répliquent les associations et familles. Une rencontre avec le cabinet du ministre de la Santé a eu lieu vers 10h30, en marge de la manifestation. Les associations et familles disent envisager une action collective en justice si les avancées politiques ne sont pas suffisantes. (Belga)