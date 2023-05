Olivier Vandecasteele - Le sultanat d'Oman, un discret intermédiaire diplomatique entre la Belgique et l'Iran

Le sultanat d'Oman a confirmé que des discussions entre des représentants de la Belgique et de l'Iran ont eu lieu à Muscat, sa capitale. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a ajouté qu'Olivier Vandecasteele avait été emmené jusqu'à Oman dans la nuit de jeudi à vendredi, pour y être pris en charge sur le plan médical, notamment, avant de repartir ce vendredi pour la Belgique. Cette intervention d'Oman dans les négociations s'explique par son rôle "particulier" parmi les autres pays du Golfe, souligne Thierry Kellner. "Ce pays a décidé de jouer les intermédiaires dans le cadre de négociations importantes. Cela a déjà été le cas lors des discussions sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Mais aussi lors du rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite", ajoute le chargé de cours à l'ULB. Réputé proche tant de l'Iran que des États-Unis et fort d'une position géographique particulière, au bord du détroit d'Ormuz, entre les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et le Yémen, Oman déploie ses efforts diplomatiques dans de nombreux dossiers. Selon Thierry Kellner, "le sultanat propose un environnement neutre, à l'abri des caméras", ce qui permet des négociations en toute discrétion. "C'est un travail positif", ajoute-t-il. (Belga)