Portugal: début d'une grève du personnel de cabine d'Easyjet

Afin de réduire les perturbations provoquées par ce mouvement social, la compagnie avait préalablement annulé 386 vols, sur un total de 458 prévus normalement, avait indiqué le syndicat représentant les salariés concernés, qui s'estiment discriminés par rapport à leurs collègues travaillant pour Easyjet ailleurs qu'au Portugal. "Nous ne réclamons qu'une approximation aux salaires de nos collègues, car en France ou en Allemagne la différence est de 90%, et par rapport aux autres collègues du réseau c'est une différence de 60%", a déclaré la syndicaliste Ana Dias aux médias locaux. Easyjet s'est fortement développée au Portugal et a récupéré 18 créneaux de décollage et d'atterrissage de la compagnie publique TAP, soumise à un plan de restructuration. La compagnie à bas coûts, qui propose près de 90 liaisons aériennes depuis les aéroports portugais, a augmenté sa capacité de 36% afin d'atteindre un résultat record en 2023, avait indiqué en début d'année José Lopes, directeur d'Easyjet pour le Portugal. (Belga)