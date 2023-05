Présidentielle américaine 2024 - Le président mexicain appelle les "Hispanos" des Etats-Unis à ne pas voter DeSantis

"Pourvu que les Hispanos de Floride se réveillent et ne lui donnent aucune voix", a déclaré M. Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne. "Que l'on ne vote pas pour ceux qui poursuivent les migrants, pour ceux qui ne respectent pas les migrants", a-t-il ajouté. Ron DeSantis, parmi les rivaux de l'ex-président Donald Trump dans la primaire républicaine, a renforcé son influence au sein de la droite américaine avec des politiques très conservatrices sur l'éducation, l'avortement et l'immigration. Lors du lancement de sa candidature mercredi sur Twitter, il a proposé de "fermer la frontière" entre les Etats-Unis et le Mexique. Des milliers de migrants sont bloqués à la frontière côté mexicain dans l'espoir de pouvoir entrer légalement aux Etats-Unis. Le vainqueur de la primaire républicaine affrontera en novembre 2024 le candidat choisi par le Parti démocrate, très probablement le président sortant Joe Biden qui a annoncé sa candidature à sa réélection. (Belga)