PSA Challenge Tour - Chloe Crabbe au Brussels Dronsfields: "organiser des tournois est vital pour notre sport"

Cela faisait cinq ans en effet que la Belgique n'avait plus accueilli un tournoi PSA. En 2018, l'Open de Bruxelles avait fait partie du niveau Challenger 10. Depuis lors, Nele (8e mondiale) et Tinne Gilis (14e) se sont installées durablement dans le top 16 mondial. "Avoir des tournois en Belgique est nécessaire parce que le squash belge en a besoin", a confié Chloe Crabbe, 294e mondiale, sur le site de l'association mondiale de squash (PSA). "Il n'y a presque plus de jeunes qui jouent au squash et c'est vraiment dommage. Je suis inquiète pour l'avenir de mon sport en Belgique. Organiser des tournois PSA peut aider". Chloe Crabbe, qui évolue encore sur le circuit junior, est de retour pour la première fois depuis août dernier lorsqu'elle avait bénéficié d'une invitation pour le PSA des Hauts de France. Une blessure l'a écartée du circuit pour six mois, revenant au championnat d'Europe par équipe où la Belgique avait disputé la finale contre la France fin avril à Helsinki, Finlande. C'est le deuxième tournoi PSA Challenger de la carrière de la Bruxelloise. (Belga)