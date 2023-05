RideLondon Classique - Charlotte Kool s'adjuge au sprint la 1re étape

(Belga) Charlotte Kool a remporté la 1re étape de la RideLondon Classique féminine (WorldTour) courue sur 146,4 km entre Saffron Walden et Colchester, vendredi, en Grande-Bretagne. La Néerlandaise de DSM s'est montrée la plus rapide d'un sprint de 15 coureuses, devant la Française Clara Copponi (FDJ-Suez) et la Britannique Lizzie Deignan (Trek-Segafredo).