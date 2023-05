Roland-Garros - Elise Mertens hérite de la 'lucky loser' Viktoria Hruncakova

Mertens, 27 ans, a remporté les deux duels qui l'ont opposée jusqu'ici à Hruncakova, 25 ans, en 2018 à l'Open d'Australie (6-2, 6-1) et en 2020 à Hobart (6-1, 6-0). Outre Mertens, Ysaline Bonaventure (WTA 81) et Maryna Zanevska (WTA 88) figurent dans le tableau féminin. Elles rencontreront respectivement la Russe Anna Blinkova (WTA 66) et la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 61). David Goffin (ATP 113) est le seul représentant belge dans le tableau masculin. Il défiera le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13). (Belga)