Tour de Thuringe féminin - 4e étape: les classements

- classement étape - 1. Lonneke Uneken (P-B/Team SD Worx) en 3h23:50 (moyenne: 39.886 km/h); 2. Marta Lach (Pol); 3. Christina Schweinberger (Aut) 0:07; 4. Lotte Kopecky (Bel) 0:19; 5. Lorena Wiebes (P-B); 6. Ruby Roseman-Gannon (Aus); 7. Linda Riedmann (All) 0:21; 8. Marta Bastianelli (Ita); 9. Sophie Edwards (Aus); 10. Ceylin del Carmen Alvarado (P-B) 0:22; 11. Alice Maria Arzuffi (Ita); 12. Julia Borgström (Suè); 13. Femke Gerritse (P-B); 14. Neve Bradbury (Aus); 15. Mischa Bredewold (P-B) 0:23; 16. Romy Kasper (All); 17. Aniek van Alphen (P-B); 18. Rosita Reijnhout (P-B); 19. Eugenia Bujak (Slo); 20. Emily Watts (Aus) 0:24 ... 34. Marthe Goossens (Bel) 9:39; 64. Margot Vanpachtenbeke (Bel) 9:48; 83. Sanne Cant (Bel) 10:27; 84. Julie De Wilde (Bel). - classement général - 1. Mischa Bredewold (P-B/Team SD Worx) 10h12:54; 2. Lorena Wiebes (P-B) 0:10; 3. Lotte Kopecky (Bel); 4. Christina Schweinberger (Aut) 0:24; 5. Ruby Roseman-Gannon (Aus) 0:26; 6. Marta Lach (Pol) 0:41; 7. Neve Bradbury (Aus) 0:47; 8. Ceylin del Carmen Alvarado (P-B) 0:49; 9. Aniek van Alphen (P-B); 10. Romy Kasper (All) 0:50; 11. Julia Borgström (Suè) 0:55; 12. Marta Bastianelli (Ita) 1:04; 13. Linda Riedmann (All); 14. Megan Armitage (Irl) 1:06; 15. Femke Gerritse (P-B) 1:08; 16. Clara Emond (Can); 17. Eugenia Bujak (Slo) 1:09; 18. Quinty Schoens (P-B) 1:10; 19. Alice Maria Arzuffi (Ita) 1:13; 20. Amber Pate (Aus) 1:20 ... 33. Marthe Goossens (Bel) 10:08; 42. Margot Vanpachtenbeke (Bel) 11:26; 43. Julie De Wilde (Bel) 12:02; 46. Sanne Cant (Bel) 12:33. (Belga)