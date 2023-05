Tour d'Italie - Le maillot rose Thomas perd trois secondes sur Roglic: "Pas inquiétant"

"Une journée solide", a résumé Thomas. "Heureusement, j'avais les jambes pour répondre à la première attaque de Primoz. Ensuite, c'est devenu le jeu du chat et de la souris. J'ai attaqué à quatre cents mètres de l'arrivée, mais cent mètres plus loin, je me suis rendu compte que c'était loin, à cette altitude." Roglic a remonté Thomas et a même creusé un petit écart. "Je ne dirais pas que le gain de temps de Primoz est inquiétant. Il m'a dépassé, je pensais que nous étions presque à l'arrivée. Mais quand la montée est si raide, il faut continuer à pousser. J'ai quand même essayé de suivre le rythme du mieux que j'ai pu, mais j'ai perdu quelques secondes. D'un autre côté, c'est bien de prendre du temps sur Joao Alameida. La journée de demain s'annonce passionnante." A la veille du contre-la-montre en côte sur le Monte Lussari, Thomas a 26 secondes d'avance sur Roglic et 59 sur Almeida. "Le contre-la-montre sera beau à regarder, mais terrible à faire. Il faut s'élancer sur le vélo de contre-la-montre, puis passer sur celui de route. Dans la montée, il y a cinq kilomètres de dénivelé à 15 % environ. Il s'agira d'essayer de garder un bon rythme jusqu'à l'arrivée", a rappelé Thomas. . (Belga)