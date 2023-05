Tour du Limbourg - Une lutte entre sprinteurs attendue pour la 75e édition lundi

Vainqueur en 2021 et troisième en 2018, le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick-Step) figure parmi les favoris et pourra compter sur le soutien notamment de Bert Vanlerberghe et Stan Van Tricht. Merlier devra cependant composer avec la concurrence de l'Australien Caleb Ewan, le chef de file de Lotto Dstny en l'absence d'Arnaud De Lie, pas encore remis de sa lourde chute lors des Quatre Jours de Dunkerque. Ewan sera notamment épaulé par Jasper De Buyst, 3e du Tour de Cologne dimanche dernier. Parmi les outsiders, Gerben Thijssen aura également un coup à jouer avec Intermarché-Circus-Wanty, où Loïc Vliegen et Baptiste Planckaert seront également au départ. Timo Kielich et Lionel Taminiaux figurent eux dans la sélection d'Alpecin-Decuninck tandis que Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) tentera de créer la surprise. Le départ du Tour du Limbourg sera donné à 12h15 à Hasselt avec une arrivée prévue autour de 17h15 à Tongres. (Belga)