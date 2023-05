Un jardin pour déshospitaliser la clinique CHC à Hermalle-sous-Argenteau

Cet espace ouvert a été aménagé dans le prolongement d'une terrasse existante, à une hauteur de 28 mètres, tout en étant toujours doté d'escaliers d'évacuation. Ce projet, dont le coût s'est élevé à 480.000 euros, a pu se concrétiser grâce à l'apport d'une soixantaine de donateurs, tous représentés sur les feuilles d'un arbre (en acier) constituées de divers matériaux. "L'objectif est de déshospitaliser et rendre ainsi un service le plus humain possible en permettant aux familles de se ressourcer un peu, dans cet espace ouvert bénéficiant d'un très beau paysage, tout en restant à proximité du patient", souligne le docteur Ferdinand Herman. "Tant pour les patients que pour les familles, il s'agit de créer des petits moments de bonheur, de bien-être, ou du moins de mieux-être, et leur permettre de retrouver un peu de sérénité dans ces moments difficiles." Ce jardin comprend diverses zones où tout un chacun peut y trouver calme et sérénité ou de quoi se changer les idées: terrasse accessible aux patients alités ou en chaise roulante, "place du village" avec bancs, jardin d'enfant, potagers sur pieds, fontaine, "plage" avec sable et bientôt des transats, forêt? Sachant que des écoliers ont été sollicités pour réaliser plusieurs œuvres qui agrémentent le jardin, la clinique entend également en faire un projet pédagogique en invitant des écoles à venir sur place parler du sujet délicat de la mort et à réaliser de nouvelles œuvres. (Belga)