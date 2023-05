Un rapport pointe les comportements transgressifs au sein de l'université de Gand

Le rapport fondé sur des entretiens avec 120 jeunes chercheurs de dix facultés différentes dépeint une bien triste culture du travail à l'université. Il est question d'un environnement de travail toxique, de charge de travail effrénée, de favoritisme et d'abus de pouvoir des promoteurs. Il ressort de cette enquête que la majeure partie des chercheurs au cours de leur doctorat ont été forcés d'entreprendre des tâches qui n'avaient jamais été convenues. Un témoin confie ne plus avoir de vie sociale et qu'il s'agit de la norme au sein de sa faculté. Il est question d'heures fictives d'enseignement, d'un manque structurel de retour sur le travail fourni et d'une hiérarchie au comportement excessif. Parmi ces excès sont mentionnées des cris, des humiliations publiques et du sexisme. Du racisme à l'égard des chercheurs qui ne sont pas Belges est aussi évoqué. Le service d'assistance téléphonique mis en place par l'université est critiqué, de nombreux chercheurs admettant ne pas s'y fier. Le rapport sera consulté par le conseil d'administration de l'UGent la semaine prochaine, mais le recteur Rik Van de Walle admet déjà que les témoignages sont "douloureux" et "crédibles". Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)