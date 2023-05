Une interdiction de voyage imposée à l'ancien Premier ministre pakistanais Khan

L'agence en charge de l'immigration et du contrôle des frontières a inscrit le nom de Khan sur une liste de personnes interdites de vols. L'épouse de M. Khan, Bushra Bibi, y figure également, tout comme 500 membres et dirigeants du parti Tehreek-e-Insaf. Cette décision vient s'ajouter à d'autres démarches législatives prises à l'encontre d'Imran Khan, quelques semaines après que ses partisans avaient pris d'assaut des installations militaires stratégiques pour protester contre son arrestation le 9 mai. Depuis, près de 100 avocats membres du parti ont pris leurs distances avec l'entourage de M. Khan. Plus de 7.000 partisans ont par ailleurs été arrêtés dans une vague de répression. Le gouvernement a indiqué que ceux qui s'en étaient pris aux infrastructures militaires allaient devoir rapidement répondre de leurs actes devant des tribunaux militaires, une démarche critiquée par les associations de droits de l'Homme nationales et internationales. Lorsque M. Khan était à la tête du gouvernement, entre 2018 et 2022, bon nombre de dirigeants de l'opposition étaient aussi frappés d'une interdiction de quitter le pays. (Belga)