Une nouvelle grève de 24h annoncée à l'usine automobile VDL Nedcar aux Pays-Bas

Le représentant Peter Reniers de FNV Metaal a déclaré vendredi que les syndicats adopteront une approche plus proactive. "Mardi, lors du premier jour de grève, un nouvel appel à la grève sera lancé pour la même semaine. Nous ne dévoilons pas encore quel jour précisément." Cette action faisait suite aux longues heures de négociations entre syndicats et direction de VDL sur le nouveau plan social. Le contrat avec BMW relatif à la production de Mini par VDL Nedcar arrive en effet à échéance l'an prochain et aucune alternative ne semble se profiler à l'horizon. Les syndicats craignent dès lors le licenciement de l'ensemble des 3.800 salariés dont plus de 600 Belges, notamment des anciens de Ford Genk. Un plan social existe depuis 2020 mais les organisations syndicales entendent obtenir des améliorations. Les négociations sur ce point non toutefois pas encore abouti. (Belga)