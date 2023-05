Washington "préoccupé" par les mesures prises par Pékin contre des entreprises américaines

Les deux responsables, qui se rencontraient jeudi à Washington, "ont eu des discussions franches et substantielles sur des questions relatives aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, y compris le climat général des deux pays en matière de commerce et d'investissement et les domaines de coopération potentielle", a expliqué le ministère américain du commerce dans un communiqué. Gina Raimondo "a également fait part de ses préoccupations concernant la récente série de mesures prises par la Chine à l'encontre d'entreprises américaines opérant dans ce pays", est-il ajouté sans plus de précisions. Pékin a imposé dimanche des restrictions au géant américain des semi-conducteurs Micron, estimant que ses puces "présentent des problèmes potentiels pour la sécurité des réseaux" et menacent "la sécurité nationale de la Chine". Washington, par la voix d'un porte-parole du département d'Etat, avait déjà fait part lundi de ses "très sérieuses préoccupations" sur ce sujet précis. Le secteur des semi-conducteurs est hautement stratégique et faisait déjà l'objet de tensions entre les deux pays, les Etats-Unis ayant aussi restreint les ventes de puces électroniques de haute technologie vers la Chine. Plus généralement, les tensions sont vives entre les deux superpuissances qui se livrent une compétition acharnée, qu'elle soit diplomatique, militaire, technologique ou économique, et sont à couteaux tirés sur plusieurs terrains diplomatiques comme Taïwan et la Russie. La venue de Wang Wentao à Washington représente un voyage rare aux Etats-Unis pour un haut responsable de Pékin, Sa rencontre avec Gina Raimondo "s'inscrivait dans le cadre d'efforts continus visant à maintenir des lignes de communication ouvertes. (Belga)