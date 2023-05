Bundesliga - Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn écartés de la direction du Bayern Munich après le titre

"Oliver Kahn n'est plus président du directoire du Bayern Munich. Le poste de Hasan Salihamidzic comme directeur sportif sera également réattribué. Le vice-président du directoire Jan-Christian Dressen prend la suite de Kahn", a déclaré le Bayern dans un communiqué, alors que le futur directeur sportif sera annoncé ultérieurement. Ancien gardien du Bayern entre 1994 et 2008, Kahn, 53 ans, avait rejoint le conseil d'administration du club en 2019 avant de succéder à Karl-Heinz Rummenigge à la présidence le 1er juillet 2021. Salihamidzic, 46 ans, était lui directeur sportif depuis 2017. Il avait également porté le maillot du 'Rekordmeister' entre 1998 et 2007. Le Bayern Munich a remporté samedi le 33e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le onzième de rang. Les Bavarois, vainqueurs 1-2 à Cologne, ont profité du partage 2-2 de Dortmund contre Mayence pour souffler le titre. (Belga)