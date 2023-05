Bundesliga - Victorieux à Cologne, le Bayern est sacré champion après le partage de Dortmund

Porté par une armée jaune de supporters dans les gradins, Dortmund mettait un peu de temps à rentrer dans son match alors que le Bayern, en déplacement à Cologne, mettait directement la pression à distance avec l'ouverture du score de Kingsley Koman moins de dix minutes après l'entame du match. Et au quart d'heure de jeu, la course au titre prenait un tournant compliqué pour Dortmund avec l'ouverture du score de Mayence par Andreas Hanche-Olsen et quelques minutes plus tard, le penalty raté d'Haller (19e). A la 24e minute, Karim Onisiwo mettait Dortmund KO debout sur une tête de Karim Onisiwo. Pour apporter un peu de sang frais, Edin Terzic procédait à plusieurs changements et faisait monter Julien Duranville à l'heure de jeu. A vingt minutes du terme, Dortmund remettait un peu de suspense dans la partie en réduisant l'écart avec le 1-2 signé Guerreiro. A dix minutes de la fin de cette 34e journée, les joueurs du Borussia retrouvaient des couleurs grâce à... l'égalisation de Cologne, par Dejan Ljubicic, face au Bayern qui les replaçait à deux points devant leur concurrent au classement. Cependant, en toute fin de match, le Bayern jetait un froid et sécurisait le sacre grâce à un but de Jamal Musiala monté au jeu quelques minutes plus tôt. L'égalisation dans le temps additionnel de Niklas Sule pour Dortmund ne changeait rien à l'issue du championnat. Le Bayern et Dortmund terminent avec 71 points, les Bavarois sont titrés grâce à une meilleure différence de buts (+54 contre +39). (Belga)