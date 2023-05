F1 - GP de Monaco - Charles Leclerc pénalisé de trois places sur la grille de départ

Il est reproché au pilote Ferrari d'avoir "inutilement gêné" le Britannique Lando Norris (McLaren) lancé dans un tour rapide pendant ces qualifications. Initialement attendu en troisième position sur la grille au départ de la course dimanche à 15h00, le local de l'épreuve rétrograde à la 6e place. Cette pénalité profite au Français Esteban Ocon, 4e des qualifications et qui remonte donc à la 3e place qui égale sa meilleure position depuis les GP d'Italie 2017 et de Belgique 2018. Le pilote Alpine s'élancera en deuxième ligne au côté de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton remonte lui au 5e rang, devant Leclerc. (Belga)