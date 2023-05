GP Marcel Kint - Caleb Ewan décroche "une belle victoire en vue du Tour de France"

"Cette victoire fait du bien", a confié Ewan. "Je suis passé tout près à plusieurs reprises avant, mais pour diverses raisons, ça n'a pas fonctionné. Je suis également heureux que l'équipe m'ait toujours fait confiance et ait continué à croire en moi. C'était aussi mon cas. Je savais que je pouvais y arriver, mais à chaque fois, il m'a manqué le brin de chance dont tu as besoin pour gagner. Au récent Tour de Hongrie, j'y étais presque, mais à présent c'est bingo. Juste à temps." Le champion de Belgique Tim Merlier semblait filer vers la victoire, mais Ewan a mis le turbo et l'a débordé dans les derniers mètres. "J'ai peut-être pris la tête un peu tôt dans le sprint", a raconté l'Australien. "Mais dans le dernier virage, nous avons été repoussés et la ligne n'était plus très loin. De plus, les derniers mètres étaient en montée, mais j'ai pu filer vers la victoire via la roue arrière de Tim Merlier. Je vais disputer encore quelques courses en Belgique avant le Tour de France, où j'espère décrocher quelques victoires. Cette première avant le Grand Départ à Bilbao fait du bien. Lundi, il y aura peut-être une nouvelle possibilité au Tour du Limbourg." (Belga)