Grand Prix de Linz - Karel Foubert battu au troisième tour chez les moins de 90 kg

Après avoir été dispensé de premier tour, Foubert s'est imposé par ippon au golden score face à l'Azéri Eljan Hajiyev, plutôt habitué à concourir chez les moins de 81 kg où il est classé 19e mondial. Hajiyev a accumulé trois shidos, et a donc été disqualifié. Au troisième tour, le 63e mondial chez les moins de 90 kg a été battu par le Suédois Marcus Nyman, classé 12e mondial. Celui-ci a accumulé deux waza-aris et le combat s'est terminé après un peu moins de trois minutes. Trois autres Belges ont disputé le Grand Prix de Linz, chez les dames. Jeudi, Ellen Salens (IJF 36) s'est inclinée au deuxième tour chez les moins de 48 kg contre l'Autrichienne Katharina Tanzer (IJF 24). Loïs Petit (IJF 74) a été sortie d'entrée dans la même catégorie contre la Japonaise Hikari Yoshioka (IJF 47), et Amber Ryheul (IJF 19) a perdu son premier combat, au deuxième tour, contre l'Allemande Annika Wurfel (IJF 38) en moins de 52 kg. (Belga)