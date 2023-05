Hockey Pro League - Les Red Panthers s'imposent contre la Chine pour leur rentrée

Pour leur reprise après deux matches contre l'Argentine et deux contre l'Allemagne, les Red Panthers ont écarté la Chine grâce à des buts sur penalty-corner de Vanessa Blockmans (10e, 1-0) et Emily White (18e, 2-0) et une réalisation de Louise Versavel (47e, 3-1). Gu Bingfeng avait provisoirement réduit le score pour les Chinoises sur stroke (41e, 2-1). Les joueuses de Raoul Ehren affronteront la Grande-Bretagne dimanche avant de retrouver la Chine le 3 juin puis de nouveau les Britanniques le 4 juin. Toutes les rencontres se joueront à Londres. (Belga)