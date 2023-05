Hockey Pro League - "Mon premier but avec les Panthers", se réjouit Vanessa Blockmans

Pour leur reprise après deux matches contre l'Argentine et deux contre l'Allemagne, les Red Panthers ont écarté la Chine grâce à des buts sur penalty-corner de Vanessa Blockmans (10e, 1-0) et Emily White (18e, 2-0) et une réalisation de Louise Versavel (47e, 3-1). Gu Bingfeng avait provisoirement réduit le score pour les Chinoises sur stroke (41e, 2-1). "Je suis particulièrement heureuse après cette victoire, surtout qu'il s'agit de mon 1er but avec les Panthers", a commenté la première buteuse belge qui évolue à Kampong, aux Pays-Bas. "Cela faisait longtemps que nous n'avions plus joué en Pro League. Cela change vraiment du championnat en clubs. Ce match nous permet de constater que notre progression est continue. Restons concentrées sur chaque rencontre et tout ira bien", a-t-elle conclu. Avec les trois partages contre deux nations du top mondial lors de leur tournoi en novembre en Argentine, dont deux se concluant par une victoire aux shoot-outs, et une courte défaite contre le pays hôte, la Belgique se classe provisoirement 7e de la compétition, avec 8 points en 5 matchs. Devant elle, la Chine n'est qu'à 2 unités, mais avec le double de rencontres jouées. La tête du classement est occupée par l'Australie (24 points), devant l'Argentine (23), toutes deux avec 12 matchs. Les joueuses de Raoul Ehren affronteront la Grande-Bretagne dimanche avant de retrouver la Chine le 3 juin puis de nouveau les Britanniques le 4 juin. Toutes les rencontres se joueront à Londres. (Belga)