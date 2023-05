Jupiler Pro League - Toujours pas de victoire en Europe Playoffs pour le Standard, corrigé par le Cercle Bruges

Le Cercle a démarré la rencontre à cent à l'heure et Kevin Denkey a eu le 0-1 au bout du pied mais Arnaud Bodart est intervenu. Le gardien liégeois n'a cependant rien su faire sur la frappe de Jean Marcelin 120 secondes plus tard. Le défenseur français a trouvé le chemin des filets après un cafouillage suite à un corner (7e, 0-1). Dirigé par Geoffrey Valenne après le départ de Ronny Deila, qui entraînera le Club Bruges la saison prochaine, le Standard est rentré petit à petit dans son match. Cihan Canak est passé à deux doigts de l'égalisation mais a trop croisé sa frappe (22e) et celle de Gojko Cimirot a frôlé la transversale (41e). Les Brugeois ont démarré la seconde comme la première et n'ont eu besoin que de six minutes pour doubler la mise. Denkey s'est joué de la défense liégeoise avant de mystifier Bodart d'une frappe croisée à l'entrée du grand rectangle (51e, 0-2). Le Cercle a enfoncé encore un peu plus le Standard lorsque Abu Francis a inscrit le 0-3 (64e). Dans les arrêts de jeu, Ayase Ueda, oublié par la défense liégeoise, a donné au score son allure définitive (90e+2, 0-4). Un succès qui permet au Cercle de conforter sa 2e place au classement des Europe Playoffs avec 33 points, huit de moins que La Gantoise, qui s'est imposée 1-3 à Westerlo et déjà assurée de la première place et du ticket pour la Conference League. Le Standard reste 4e avec 30 points, le même total que Westerlo, 3e. (Belga)