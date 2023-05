Kelly Haston, scientifique qui s'apprête à passer un an sur Mars

"Nous allons juste faire comme si nous y étions", résume simplement cette Canadienne de 52 ans. A partir de fin juin, elle sera l'une des quatre volontaires à entrer pour douze mois dans un habitat martien... à Houston, au Texas. "Pour être honnête, cela semble encore un peu irréel", confie la biologiste en riant. Pour la Nasa, qui a interrogé et testé les candidats avec soin avant de les sélectionner, ces expériences de longue durée permettent d'évaluer le comportement d'un équipage dans un environnement isolé - avant qu'une vraie mission ne décolle. L'agence spatiale a prévenu: les participants seront confrontés à des pannes matérielles, des restrictions d'eau et d'autres "surprises". Leurs communications avec l'extérieur subiront le délai existant entre la Terre et Mars, soit jusqu'à une vingtaine de minutes (40 minutes aller-retour). "J'ai vraiment hâte, mais je suis aussi réaliste", dit à l'AFP Kelly Haston. "C'est un immense défi." L'habitat, baptisé Mars Dune Alpha, a été imprimé en 3D par une entreprise américaine. Il fait 160 mètres carrés et comporte des chambres, une salle de sport et une ferme verticale pour faire pousser des légumes. "Etonnamment, on a le sentiment que c'est assez spacieux quand on entre", décrit Kelly Haston, qui l'a visité il y a plus d'un an, avant que sa participation ne soit confirmée à l'été 2022. "Il y a même un espace extérieur", qui reconstitue l'environnement martien avec du sable rouge mais sans être à l'air libre pour maintenir l'illusion. L'équipage pourra y simuler des sorties spatiales, en combinaison - "probablement ce dont j'ai le plus hâte", confie la scientifique. (Belga)