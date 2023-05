Le représentant de l'UE sur les droits humains à Cuba en novembre

"J'ai le plaisir d'annoncer (...) la visite (à Cuba) du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits humains Eamon Gilmore", a déclaré M. Borrell, à l'issue du troisième Conseil conjoint UE-Cuba qui s'est tenu vendredi dans le cadre de l'Accord de dialogue politique et coopération signé en 2016 entre l'île et le bloc européen. Devant la presse, Josep Borrell a indiqué que La Havane et Bruxelles ouvriront fin novembre "un très important dialogue sur le sujet" des droits humains, auquel participera M. Gilmore. Il a également dit avoir abordé avec les autorités cubaines "la situation créée avant, pendant et après les manifestations et arrestations du mois de juillet 2021" et que ce sujet serait repris par Eamon Gilmore à l'occasion de sa prochaine visite. Le 11 juillet 2021, des milliers de Cubains avaient manifesté leur colère dans les rues de l'île aux cris de "Liberté" et "Nous avons faim". Selon le dernier décompte des autorités, près de 500 manifestants ont été condamnés, certains jusqu'à 25 ans de prison. L'ONG de défense des droits humains 11J, dont le siège est en dehors de l'île, estime que 768 personnes sont toujours emprisonnées. Lundi, huit ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, avaient adressé une lettre à Josep Borrell lui demandant que la question des droits humains soit "au centre des relations entre l'UE et Cuba". (Belga)