Météo - Un franc soleil ponctuera la journée de samedi

Le vent sera faible à modéré de nord-est. Au littoral, le vent modéré de nord-est reviendra au nord-nord-est et pourra devenir par moments assez fort. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra pratiquement dégagé. En fin de nuit, des voiles d'altitude arriveront depuis la mer du Nord. Un peu de brouillard n'est pas exclu dans une vallée ardennaise ou sur l'extrême ouest. Les minima se situeront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 12 ou 13 degrés le long des plages. La journée de dimanche sera encore placée sous le signe du soleil, avec quelques nuages d'altitude et, dans l'intérieur des terres, l'un et l'autre cumulus. Les maxima varieront de 17 degrés en bord de mer à 24 degrés dans le centre ou dans l'extrême sud. Le long week-end de Pentecôte se clôturera en beauté lundi avec un temps toujours très agréable et propice aux ballades. Il fera par contre un peu moins chaud sur la plupart des régions avec des maxima de 14 ou 15 degrés en bord de mer et de 17 à 19 degrés dans le centre. Dans l'extrême sud, les températures pourront encore grimper jusqu'à 23 degrés. (Belga)