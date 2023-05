Mondiaux de hockey sur glace - Le Canada en finale contre la surprenante Allemagne

Les Canadiens partagent pour le moment ce total avec la Russie (en comptant les titres de l'Union soviétique), qui a été bannie de la compétition en raison de l'invasion de l'Ukraine. L'équipe à la feuille d'érable a logiquement battu en demi-finale la Lettonie 4 à 2. Les Baltes, autre pays hôte du tournoi, avaient profité à plein du soutien de leur public pour se hisser pour la première fois de leur histoire dans le dernier carré. Le choc de voisins attendu en finale n'aura pas lieu car les États-Unis se sont fait surprendre par l'Allemagne 4 à 3 en prolongation, sur un but de Frederik Tiffels. Les Allemands n'ont jamais été champions du monde et la dernière de leurs deux finales date de 1953. Le Canada a lui disputé les trois dernières finales (victoire en 2021, défaites en 2019 et 2022, pas de Mondial en 2020 à cause du covid), toutes contre les Finlandais. (Belga)