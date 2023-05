Nouveau le 1er juin - La prime pouvoir d'achat disponible dès le 1er juin

La prime pourra s'élever à maximum 500 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés et à maximum 750 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés. Ce montant sera octroyé sous la forme d'un chèque utilisable dans le cadre du réseau existant de chèques-repas et d'éco-chèques. Cette prime, non-obligatoire, pourra être attribuée entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023. Elle sera valable jusqu'au 31 décembre 2024. (Belga)