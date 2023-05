Premier League - Luton Town bat Coventry et décroche le dernier ticket pour l'élite anglaise

Jordan Clark a ouvert le score avant la demi-heure de jeu pour les Hatters (23e) avant de voir Coventry revenir dans le match sur un but de Gustavo Hamer en seconde période (66e). La victoire s'est jouée aux tirs au but remporté par Luton Town sur le score de 6-5. Luton Town rejoint ainsi Burnley et Sheffield United parmi les promus en Premier League la saison prochaine. (Belga)