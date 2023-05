RideLondon Classique - Chloé Dygert gagne la 2e étape, Charlotte Kool reste en tête malgré une chute

La Néerlandaise Maike van der Duin (Canyon//SRAM Racing) sortait du peloton à 11 km de l'arrivée. Une chute peu avant la flamme rouge faisait éclater ce qui restait du peloton. Charlotte Kool, lauréate de la 1re étape, était notamment impliquée dans cette chute. Van der Duin était reprise dans la bosse menant à l'arrivée. Au sprint, Dygert devançait la Britannique Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) et l'Italienne Soraya Paladin (Canyon//SRAM). Dygert, 26 ans, décroche la 19e victoire de sa carrière. L'Américaine avait été gravement blessée après une chute lors des Mondiaux du contre-la-montre en 2020. Depuis lors, elle n'avait remporté que le titre national du contre-la-montre en 2021. Au général, Kool conserve la première place avec 5 secondes sur Deignan et 10 sur Dygert. La RideLondon Classique s'achèvera dimanche par une étape de 91,2 km à Londres. La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté les deux dernières éditions, l'an passé et en 2019, alors que l'épreuve se disputait sur une seule journée. En 2020 et 2021, la course avait été annulée en raison du coronavirus. (Belga)