Serie A - Ivan Juric dénonce des insultes racistes des supporters de la Spezia

"Ce sont les mêmes insultes que d'habitude, 'gitan', tu essaies de rester calme, de ne pas réagir, mais au bout d'un moment ça devient vraiment désagréable. L'arbitre a bien fait d'interrompre le jeu, tout s'est calmé", a expliqué devant la presse l'entraîneur de 47 ans, après la victoire des siens (4-0). "Cela faisait longtemps que cela ne m'était pas arrivé, jamais ces dernières années. Tu te dis qu'il ne faut pas réagir, qu'il n'y a pas tant de personnes en cause, mais quand ça t'arrive, ce n'est pas facile, ce type d'insultes en 2023", a conclu Ivan Juric. Les stades italiens résonnent encore régulièrement de ce type d'insultes visant principalement les joueurs et entraîneurs originaires de l'ex-Yougoslavie et des Balkans. Le Suédois Zlatan Ibrahimovic en a été la cible par le passé à Rome, comme récemment l'attaquant serbe de la Juventus Dusan Vlahovic début mai à Bergame. Romelu Lukaku (Inter Milan) a également été la cible d'injures racistes lors d'un match à Turin contre la Juventus, en Coupe d'Italie, début avril. (Belga)