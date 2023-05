Suisse: Tina Turner affichée en grand sur l'ambassade américaine à Berne

"Ce soir, nous illuminons l'ambassade et mettons notre drapeau en berne en l'honneur de la reine du rock'n'roll", écrit l'ambassade américaine sur Twitter. L'annonce du décès mercredi de la star américaine naturalisée suisse a suscité l'émoi à travers le monde. Fans et voisins de la chanteuse qui vivait en Suisse, à Küsnacht, sont venus déposer des fleurs et des bougies devant sa villa, tandis que plusieurs dirigeants et artistes lui ont rendu hommage. Tina Turner vivait avec son mari allemand Erwin Bach sur la côte dorée du lac, aux portes de Zurich, depuis 1997, après avoir habité en ville durant deux ans. La légende du rock est décédée à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. L'Américaine avait obtenu la nationalité suisse en 2013. (Belga)