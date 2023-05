USA: Winnie l'ourson apprend aux enfants à réagir en cas de fusillade

"Cours, cache-toi, bats-toi", conseille le petit ours, personnalité de la littérature enfantine. Ce slogan ("Run, Hide, Fight"), bien connu aux Etats-Unis, résume les recommandations de la police fédérale (FBI) en cas de tireur. Le livret, distribué dans des écoles de Dallas, le reprend "sous un format adapté à l'âge des élèves", estime l'entreprise de sécurité qui l'édite, Praetorian Consulting. "Si le danger est proche, ne panique pas. Cache-toi comme l'ourson jusqu'à ce que la police arrive", lit-on sur une page illustrée d'un dessin de Winnie dans son emblématique pot de miel. Sur un ton enfantin, il est aussi conseillé de "courir comme le lapin", de mettre son téléphone sur silencieux, de fermer les portes à clé, en bloquant le passage. Et "si on ne peut pas s'enfuir"? "On doit se battre de toutes nos forces", indique le livret. Les écoles américaines sont régulièrement le théâtre de massacres perpétrés par un ou plusieurs tireurs. Cette controverse intervient presque un an jour pour jour après la tuerie dans l'école d'Uvalde, au Texas, l'une des pires tueries de ce type dans l'histoire du pays. Le 24 mai 2022, un jeune homme a tué dix-neuf enfants et deux enseignantes. (Belga)