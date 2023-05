Alfred Schreuder prend les rênes d'Al-Ain aux Émirats arabes unis

Schreuder, 50 ans, avait été remercié en janvier dernier à l'Ajax Amsterdam, faute de résultats. Le Néerlandais était arrivé six mois plus tôt à Amsterdam après un passage au Club Bruges avec qui il avait été sacré champion lors de la saison 2021-2022. Il a également entraîné Twente et Hoffenheim. (Belga)