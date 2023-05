Alpes Isère Tour - Lennert Van Eetvelt remporte la 5e et dernière étape et le classement général

Lors de cette étape reine, Van Eetvelt, déjà vainqueur de la 4e étape samedi, s'est imposé en solitaire avec 35 secondes d'avance sur le Britannique Oscar Onley et 1:35 sur le Français Yaël Jolland. Au classement général, le coureur de Lotto Dstny a devancé Onley de 1:35 et le Norvégien Johannes Kulset de 6:07. Van Eetvelt a effectué, lors de cette course, son retour à la compétition après une brève interruption due à une affaire de dopage dans laquelle il a finalement été blanchi. Fin avril, Van Eetvelt avait été placé comme non-actif par son équipe, Lotto Dstny, en raison d'une "violation présumée des règles antidopage", mais il s'agissait d'un malentendu administratif concernant l'utilisation d'un spray nasal. A la mi-mai, l'autorité française de lutte contre le dopage (AFLD) avait annoncé qu'elle classait l'affaire (Belga)