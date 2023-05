Boucles de la Mayenne - Arvid de Kleijn s'impose au sprint sur la dernière étape, Oier Lazkano remporte le général

Lazkano, 23 ans, avait pris le pouvoir grâce à un numéro dans la première étape vers Lassay-les-Châteaux, qu'il a remportée en solitaire. Le jeune Espagnol, deuxième d'À Travers la Flandre, décroche le quatrième succès de sa carrière. Il finit avec 29 secondes d'avance sur le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), et 33 secondes sur un autre Français, Axel Zingle (Cofidis). Milan Menten a fini derrière le Portugais Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), à 40 secondes. La course s'est terminée par un sprint massif, malgré les multiples tentatives des fuyards sur le parcours vallonné vers Laval. Le travail de l'équipe Lotto Dstny pour Menten n'a offert qu'une cinquième place au sprinteur, qui s'est incliné derrière De Kleijn, lequel a décroché la septième victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après Milan-Turin. Arnaud Démare et Axel Zingle ont fini deuxième et troisième. Oier Lazkano succède au palmarès de l'épreuve au Français Benjamin Thomas. (Belga)