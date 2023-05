Bundesliga - Heidenheim promu en Bundesliga pour la première fois de son histoire

Deuxième de la deuxième division avant la dernière journée derrière Darmstadt déjà promu depuis une semaine, Heidenheim a décroché son billet pour la première division à la neuvième minute du temps additionnel grâce à Tim Kleindienst, au grand dam des supporters hambourgeois. A Sandhausen, Hambourg s'est imposé 0-1 et les supporters du HSV ont envahi la pelouse, persuadés d'avoir mis fin à cinq saisons au purgatoire, car à la fin du match de leur équipe, Heidenheim était encore mené 21. Mais un penalty transformé par Jan-Niklas Beste (90e+3), puis le but de Kleindienst (90+7) a inversé la situation serrée en tête du classement. Heidenheim finit même champion puisque Darmstadt, démobilisé, s'est incliné à Fürth (4-0). Petite ville de moins de 50.000 habitants dans l'est du Bade-Würtemberg traversée par la Brenz (affluent du Danube) à la frontière avec la Bavière, Heidenheim va découvrir les joies de la première division, dans son stade de 15.000 places. Le club a été fondé en 1846 et a disputé deux quarts de finale de la Coupe d'Allemagne en 2015-2016 (éliminé par le Hertha Berlin) et en 2018-2019 (éliminé par le Bayern Munich). Pour Hambourg, il va falloir désormais se remettre rapidement de cet ascenseur émotionnel, avec un barrage aller dès jeudi soir (20h15) sur la pelouse de Stuttgart, avant un match retour à domicile quatre jours plus tard à domicile. (Belga)