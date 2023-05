Challenger de Troisdorf - Finaliste en 2022, Zizou Bergs déclare forfait à cause d'ennuis physiques

"Je ne pourrai malheureusement pas jouer la semaine prochaine à Troisdorf. Trop d'ennuis physiques me dérangent. Il est temps de préparer le corps et l'esprit pour la saison sur gazon", a publié le natif de Lommel sur Instagram. Finaliste en 2022, Zizou Bergs comptera donc 50 points de moins au classement ATP à l'issue de la semaine, et devrait reculer de plusieurs rangs. (Belga)