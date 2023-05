David Goffin, 111e, gagne deux places avant Roland-Garros

Goffin a été éliminé au deuxième tour du tournoi de Lyon cette semaine. Dimanche, le N.1 belge est déjà engagé à Roland-Garros, où il affrontera au premier tour le Polonais Hubert Hurkacz, qui a reculé d'une place et occupe la 14e position. Derrière Goffin, seul Belge dans le tableau final masculin à Paris, les autres belges campent sur leurs positions. Zizou Bergs (131e), Kimmer Coppejans (170e), Joris De Loore (189e), Gauther Onclin (206e) et Raphaël Collignon (210e) conservent la même place que la semaine passée. L'Espagnol Carlos Alcaraz commencera le deuxième Grand Chelem de la saison avec le statut de N.1 mondial. Le Russe Daniil Medvedev et le Serbe Novak Djokovic complètent le trio de tête. Le seul changement dans le top-10 concerne l'Américain Taylor Fritz (achtste) et l'Italien Jannik Sinner (neuvième), qui s'échangent leur place. Vainqueur du tournoi de Genève, le Chilien Nicolas Jarry gagne 19e places et pointe au 35e rang. Le jeune Français Arthur Fils, lauréat surprise à Lyon, bondit de 49 positions pour atterrir à la 63e place. (Belga)