Deux personnes sous mandat d'arrêt après un décès suspect à Saint-Nicolas

Ils sont âgés de 33 et 36 ans et avaient été interpellés jeudi. C'est une semaine plus tôt, le 17 mai, que la police locale avait retrouvé le corps sans vie de la victime dans une maison de Saint-Nicolas, après qu'un collègue eut remarqué son absence au travail. Les premières constatations pointaient vers une mort non-naturelle. Un juge d'instruction a dès lors été désigné. L'un des suspects est une connaissance de la personne décédée. Les faits ne sont pas encore clairs mais le juge d'instruction a placé les deux personnes interpellées sous mandat d'arrêt pour suspicion de vol avec meurtre. (Belga)