Eredivisie - Steven Berghuis frappe une personne après la défaite de l'Ajax

Berghuis, 31 ans, a donné un coup de poing à une personne qui l'avait interpellé. Le porte-parole du club amstellodamois n'a pas été en mesure de donner plus d'informations sur l'incident. Blessé le mois dernier, l'international néerlandais a joué 20 minutes dans la défaite 3-1 de l'Ajax à Twente. Avec ce revers, le club de la capitale néerlandaise termine à la 3e place en Eredivisie et jouera en Europa League la saison prochaine. Dans la soirée, l'Ajax a annoncé que son joueur avait écopé d'une amende. "Je regrette mon geste, je n'aurais pas dû faire cela. Après chaque match à l'extérieur, nous recevons beaucoup d'insultes près du bus, alors que nous prenons le temps de donner des autographes aux supporters qui nous le demandent. Je suis habitué maintenant, mais les gens se croient tout permis. Ma réaction ne résout rien, je le comprends aussi. J'ai un rôle d'exemple en tant que joueur de l'Ajax", a réagi Berghuis. Selon les personnes impliquées, des supporters de Twente auraient insulté Berghuis après qu'il a distribué des autographes. Les supporters s'en seraient également pris à l'attaquant ajacide Brian Brobbey. "Steven a réagi de la mauvaise manière. Il l'a rapidement fait savoir à l'entraîneur John Heitinga et s'est immédiatement excusé. À son arrivée au stade, il s'est entretenu avec Heitinga, Edwin van der Sar et Sven Mislintat. Ils voulaient également entendre sa version des faits. La conclusion est que sa réaction était mauvaise et que l'Ajax la désapprouve", a ajouté le club. (Belga)